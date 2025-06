Giro di Svizzera 2025 al varo un dispositivo GPS per aumentare la sicurezza

Roma, 11 giugno 2025 – In un'ottica di rinnovata attenzione alla sicurezza, il Giro di Svizzera 2025 si prepara al varo di un innovativo dispositivo GPS destinato a salvaguardare la vita dei ciclisti. Dopo le tragiche perdite di Muriel Furrer e Gino Mader, il Paese e il mondo del ciclismo si confrontano sulla necessità di strumenti tecnologici avanzati: mentre le discussioni continuano, questa novità rappresenta un passo deciso verso una gara più sicura e responsabile.

Roma, 11 giugno 2025 - Tra Muriel Furrer, deceduta a settembre nella prova in linea dei Mondiali della categoria juniores, e Gino Mader, che perse la vita cadendo in discesa nella quinta tappa del Giro di Svizzera 2023, il tema sicurezza è pregnante per un intero Paese, appunto la Svizzera, oltre che per tutto il movimento ciclistico, che però fatica a trovare una comunanza di vedute sulla questione: mentre tuttora ci si interroga ancora sull'utilità o meno delle radioline in corsa, il Giro di Svizzera prova ad andare oltre, varando un sistema di tracciatura GPS per monitorare la posizione dei corridori, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza in gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro di Svizzera 2025, al varo un dispositivo GPS per aumentare la sicurezza

