Giro del Delfinato oggi | Evenepoel show a crono delude Pogacar Ordine d’arrivo e classifica

Il Giro del Delfinato 2025 regala momenti di grande spettacolo e sorprese imprevedibili. Oggi, Evenepoel si impone con un'ennesima prova da fuoriclasse in cronometro, conquistando la maglia gialla e lasciando il pubblico senza parole. Mentre lui brilla, Pogacar delude le attese, facendo discutere gli appassionati. E ora, cosa ci riserverĂ il futuro di questa corsa? Scopriamolo insieme nel racconto completo di questa tappa decisiva.

Saint-PĂ©ray (Francia), 11 giugno 2025 - La tappa 4 del Giro del Delfinato 2025 emette varie sentenze importanti: Remco Evenepoel, campione mondiale e olimpico, è ancora l'uomo da battere quando ci sono le cronometro. Il belga percorre in 20'50" i 17,4 km di prova contro il tempo gli valgono pure la maglia gialla a spese di Ivan Romeo. L'altra sentenza guarda piĂą in lĂ , e per la precisione al Tour de France 2025: dal nuovo leader della classifica generale Jonas Vingegaard perde 21", mentre Tadej Pogacar addirittura 49", confermando i timori della vigilia di essersi allenato poco nelle cronometro per dare la precedenze alle Classiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato oggi: Evenepoel show a crono, delude Pogacar. Ordine d’arrivo e classifica

