Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Charmes-sur-Rhône – Saint-Péray | orari percorso favoriti Super sfida a cronometro tra i big

Oggi al Giro del Delfinato 2025 si prepara una sfida imperdibile: la cronometro di Saint Pèray, un vero banco di prova per i grandi della corsa. Con quasi diciotto chilometri di percorso, tra velocità e strategia, questa tappa potrebbe rivoluzionare la classifica generale. Chi saprà sfruttare al meglio le proprie energie e i propri favoriti? Scopriamolo insieme, perché oggi il traguardo potrebbe riscrivere le gerarchie di questa emozionante corsa.

Quarta tappa del Giro del Delfinato 2025. Oggi si vive una giornata fondamentale per la classifica generale, visto che è in programma una cronometro che può davvero scombinare tutti i piani tra i big. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Saranno quasi diciotto chilometri. La partenza sarà da Charmes-sur-Rhône e i primi sei chilometri saranno completamente pianeggianti, molto veloci, con dei lunghi rettilinei che sono perfetti per gli specialisti. Attenzione poi alla salita di due chilometri di Les Freydieres, con pendenze ripide soprattutto all'inizio.