Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Charmes-sur-Rhône – Saint-Péray | orari percorso favoriti I fenomeni si sfidano nella cronometro

Oggi al Giro del Delfinato 2025, la quarta tappa si trasforma in una sfida decisiva: la cronometro di quasi diciotto chilometri tra Charmes-sur-Rhône e Saint-Péray. Una frazione che potrebbe rivoluzionare la classifica generale, sfidando i favoriti e mettendo alla prova resistenze e strategie. Segui con noi la diretta live dalle 14.00 e vivi ogni attimo di questa battaglia contro il tempo!

Quarta tappa del Giro del Delfinato 2025. Oggi si vive una giornata fondamentale per la classifica generale, visto che è in programma una cronometro che può davvero scombinare tutti i piani tra i big. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 14.00 PERCORSO. Saranno quasi diciotto chilometri. La partenza sarà da Charmes-sur-Rhône e i primi sei chilometri saranno completamente pianeggianti, molto veloci, con dei lunghi rettilinei che sono perfetti per gli specialisti. Attenzione poi alla salita di due chilometri di Les Freydieres, con pendenze ripide soprattutto all’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Charmes-sur-Rhône – Saint-Péray: orari, percorso, favoriti. I fenomeni si sfidano nella cronometro

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Charmes-sur-Rhône – Saint-Péray (17,4 km, crono) Partecipa alla discussione

Terza tappa del Giro del Delfinato che presenta un percorso di ben 207,2 chilometri con cinque Gran Premi della Montagna: uno di seconda categoria, tre di terza e uno di quarta. Partecipa alla discussione

