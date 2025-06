Giro del Delfinato 2025 tappa 5 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Sei pronto a scoprire i dettagli della tappa 5 del Giro del Delfinato 2025? Questa frazione, con il suo percorso impegnativo e l’altimetria strategica, ha visto Remco Evenepoel lasciare il segno, consolidando la maglia gialla e alzando l’asticella nella corsa verso il traguardo. Ma tutto può ancora succedere: le tappe di montagna promettono emozioni e sorprese. La sfida è aperta e l’adrenalina cresce ad ogni pedalata!

Saint Peray, 11 giugno 2025 – Ultima tappa interlocutoria, la numero 5, al Giro del Delfinato 2025 prima del gran finale. La zampata da grande campione di Remco Evenepoel. Il belga ha messo tutti in riga nella cronometro valevole per la quarta frazione, prendendosi anche con margine la maglia gialla sui rivali Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Tutto verrà deciso probabilmente nelle tappe finali di montagna, ma il belga ha messo in mostra una grande condizione dominando una cronometro velocissima a oltre 50 kmh di media. Solo Vingegaard gli è rimasto vicino a 21”, mentre Pogacar è stato più opaco e ha pagato 49”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, tappa 5: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

