Giro del Delfinato 2025 quarta tappa | percorso e favoriti

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con la quarta tappa, la tanto attesa cronometro da Charmes-sur-Rhône a Saint-Péray. Un percorso breve ma decisivo, che potrebbe ribaltare le sorti della classifica e mettere in risalto i favoriti di questa edizione. Chi dominerà la prova contro il tempo e affiancherà i grandi del ciclismo? Scopriamo insieme le strategie e i protagonisti di questa sfida cruciale.

Il Giro del Delfinato del 2025 arriva alla quarta tappa, notoriamente la cronometro: scopriamo il percorso e chi sono i favoriti Chi segue il Giro del Delfinato lo sa bene. La quarta tappa della corsa è sinonimo di cronometro ed anche stavolta non si deroga dal programma originario. Si va da Charmes-sur-Rhône a Saint-Péray un percorso breve, di appena 17,4 chilometri che potrebbe anche scavare qualche solco nella classifica generale e far emergere qualche distanza poi difficilmente recuperabile. Grossi distacchi è quasi difficile da prevederli ma i cronoman potrebbero ugualmente guadagnare secondi preziosi sui rivali. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: giro - delfinato - quarta - tappa

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Charmes-sur-Rhône – Saint-Péray (17,4 km, crono) Partecipa alla discussione

Terza tappa del Giro del Delfinato che presenta un percorso di ben 207,2 chilometri con cinque Gran Premi della Montagna: uno di seconda categoria, tre di terza e uno di quarta. Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: Charmes-sur-Rhône - Saint-Péray (17,4 km, crono); Giro del Delfinato 2025, tappa 4 a cronometro: percorso, altimetria, favoriti e orari tv; LIVE! Pogacar sfida Evenepoel e Vingegaard a crono, come cambia la classifica?.

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Streaming video Rai: 4^ tappa a cronometro! (oggi 11 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica: la quarta tappa della corsa è una cronometro di 17,4 chilometri che può cambiare le carte in tavola.

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Quarta Tappa - © SirottiAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ...