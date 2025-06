Giro del Delfinato 2025 | Evenepoel domina la cronometro e si prende la maglia gialla Pogacar staccato

Il Giro del Delfinato 2025 si accende con un’epica performance di Remco Evenepoel, che nella cronometro di 17,4 km si impone con autorità, conquistando la maglia gialla e lasciando Pogacar in secondo piano. Il belga, in splendida forma, continua a scrivere pagine memorabili della sua carriera, ribadendo il suo ruolo di favorito assoluto. La corsa è ormai aperta: chi riuscirà a emergere nelle prossime tappe?

È un Remco Evenepoel in grandissima forma quello visto oggi durante la quarta tappa del Giro del Delfinato 2025. L'attesa cronometro di 17,4 chilometri, da Charmes-sur-Rhone a Saint-Péray, non ha deluso le aspettative ed ha nuovamente stravolto la classifica generale. Il belga della Soudal Quick-Step, ha dominato la prova, chiudendo con il crono di 20'50" e conquistando la vittoria numero 62 da professionista. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) si è dovuto arrendere allo strapotere del campione del mondo a cronometro, accumulando un ritardo di 21 secondi. Conclude in terza posizione lo statunitense Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) che arriva con un distacco dalla testa di 38 secondi.

