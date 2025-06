Girl power educazione al rispetto e lotta contro la violenza di genere | la voce di Nina Zilli risuona forte dal palco del Teatro Antico

generazioni più giovani portare avanti questa lotta, perché il rispetto e l’uguaglianza devono essere i pilastri del nostro futuro. Con la voce di Nina Zilli che risuona forte dal palco del Teatro Antico di Taormina, si accende un richiamo potente al girl power autentico, quello che nasce dall’educazione, dalla consapevolezza e dalla solidarietà tra donne di ogni età. È un messaggio di speranza e cambiamento che invita tutti a fare la loro parte.

«Q ui è un po’ girl power, quello vero di Nina Simone» ha scherzato Nina Zilli sul red carpet del Taormina Film Festival, parlando di questa 71esima edizione dedicata alle donne, come ha voluto la direttrice artistica Tiziana Rocca. «Queste donne che mi piace chiamare amazzoni 2.0., eroine che hanno fatto breccia – ha proseguito la cantante che si è esibita in una performance al Teatro Antico prima del film d’apertura – ora tocca alle generazioni più giovani finire quello che abbiamo iniziato, credo sia un momento molto positivo in questo senso». I mille look di Nina Zilli. guarda le foto Leggi anche › Michael Douglas a Taormina: «La mia più grande fortuna è stata sposare Catherine Zeta-Jones» › Nina Zilli: «L’autoerotismo femminile? Bello e naturale» Al festival c’è anche un panel dedicato alle donne, ma parlando di violenza sulle donne, Nina Zilli ha dichiarato: «Una delle statistiche che odio di più è quella dei femminicidi in Italia, tutte le statistiche diminuiscono ma quella no, ci sono meno omicidi ma la percentuale di donne uccise resta la stessa, credo che ci debbano essere più tutele, più protezione, ma la base è sempre l’educazione, bisogna educare al rispetto, parte tutto da lì». 🔗 Leggi su Iodonna.it