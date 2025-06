Giovani e digitale Sold out l’evento in San Francesco

Lunedì sera, la storica cornice di San Francesco a Lucca si è tinta di entusiasmo e partecipazione: tutto esaurito per l’evento conclusivo del progetto “Valori in azione – La legalità e il rispetto dell’Era digitale”. Un momento di confronto che ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie, grazie alla presenza di relatori d’eccezione come lo psicologo Giuseppe Lavenia. Un’occasione imperdibile per riflettere sull’impatto del digitale sui giovani e sulla nostra comunità.

LUCCA Tutto esaurito lunedì sera in San Francesco per l'incontro conclusivo del progetto " Valori in azione – La legalità e il rispetto dell'Era digitale ", promosso e realizzato dall'Amministrazione comunale nelle scuole del territorio. Un'iniziativa che ha saputo coinvolgere in modo capillare studenti, insegnanti e famiglie, grazie anche alla partecipazione di due relatori d'eccezione: lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, esperto in tematiche giovanili e dipendenze tecnologiche, e la celebre criminologa Roberta Bruzzone, nota per il suo impegno nella divulgazione sui temi della legalità e della prevenzione del crimine.

