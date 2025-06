Giovani dai 18 ai 32 anni il Comune cercansi tecnici da assumere

Se sei un giovane tra i 18 e i 32 anni con un diploma tecnico, questa è la tua occasione per entrare nel mondo della pubblica amministrazione! Il Comune di Bollate lancia la seconda edizione di "Stiamo cercando te", un progetto che offre formazione e lavoro concreto come Istruttore Tecnico nei settori di pianificazione e edilizia. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: il futuro ti aspetta proprio qui!

Al via la seconda edizione di "Stiamo cercando te", organizzata dal Comune di Bollate per offrire un’opportunità concreta di lavoro e formazione all’interno della Pubblica amministrazione. Il progetto rivolto a giovani tra i 18 e i 32 anni in possesso di diploma tecnico e anche questa seconda edizione prevede l’assunzione di giovani come Istruttori Tecnici nel Servizio Pianificazione del Territorio e Sportello Unico per l’Edilizia, con un contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. "Dopo il successo della prima edizione, con la seconda edizione del progetto confermiamo l’impegno nel creare percorsi di inserimento per i giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani dai 18 ai 32 anni, il Comune cercansi tecnici da assumere

In questa notizia si parla di: giovani - anni - comune - tecnici

Daspo urbano a due giovani aretini: vietato l’accesso ai locali della movida per due anni - Il Questore di Arezzo ha emesso due provvedimenti di D.A.C.Ur. (Daspo urbano) nei confronti di due giovani aretini, vietando loro l'accesso ai locali della movida per due anni.

Il Comune di Nettuno rinforza la macchina amministrativa e, dopo anni di pensionamenti e trasferimenti è pronto ad assumere 14 persone in diversi settori (Istruttori tecnici, Istruttori contabili, Amministrativi e funzionari tecnici). L’Ente ha pubblicato su InPa, l’En Partecipa alla discussione

«L’anniversario» di Andrea Bajani (Feltrinelli) vince la dodicesima edizione del #PremioStregaGiovani, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con BPER Banca, media partner Rai, sponsor tecnici Lib Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Giovani dai 18 ai 32 anni, il Comune cercansi tecnici da assumere; Al via la seconda edizione di Stiamo cercando te; TecnOrienta 2025. Le aziende incontrano i giovani Martedì 27 maggio appuntamento agli Arsenali Repubblicani.

Giovani dai 18 ai 32 anni, il Comune cercansi tecnici da assumere - Al via la seconda edizione di "Stiamo cercando te", organizzata dal Comune di Bollate per offrire un’opportunità concreta ...

Giovani tecnici, due anni di corso. Poi un futuro nelle grandi aziende - selezione, superata la quale si partecipa ad un corso teorico e pratico della durata di due anni che rilascia una certificazione di tecnico ...