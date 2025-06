Giovani comici in gara a Grugliasco | al via la terza edizione di Stand Up for Elisa a Cascina Duc

Giovani comici pronti a sfidarsi sul palco di Cascina Duc a Grugliasco, per la terza edizione di 'Stand Up for Elisa'. Torino si conferma capitale italiana della stand-up comedy, unendo risate e impegno sociale. Dal 16 al 20 giugno, il contest promosso da Elisa’s Network of Love, con il supporto della Città di Grugliasco, promette spettacoli emozionanti e riflessivi. Non perdete l'occasione di scoprire nuovi talenti e vivere un’esperienza unica nel panorama comico italiano.

Torino è sempre di più la capitale della stand up comedy, con un occhio al sociale. Dal 16 al 20 giugno torna ‘Stand Up for Elisa’, il contest fra stand up comedians promosso dall’Associazione Elisa’s Network of Love, con il Patrocinio della Città di Grugliasco, arrivato alla sua terza edizione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Giovani comici in gara a Grugliasco: al via la terza edizione di "Stand Up for Elisa" a Cascina Duc

Cosa riportano altre fonti

Giovani comici in gara a Grugliasco: al via la terza edizione di Stand Up for Elisa a Cascina Duc.

'Stand Up for Elisa', quando ridere fa anche del bene - Dal 16 al 20 giugno torna, per la sua terza edizione, 'Stand Up for Elisa', il contest fr ...