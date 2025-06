Giostra del Saracino in programma la cerimonia di estrazione delle carriere

Preparati a vivere un'emozione unica: sabato 14 giugno, alle 21.30 in piazza del Comune, si svolgerà la cerimonia di estrazione delle carriere e il giuramento dei capitani, aprendo ufficialmente la 147ª edizione della Giostra del Saracino. Un momento che segna l’inizio di settimane di passione, tradizione e spettacolo, culminando nella grande sfida del 21 giugno. Non perdere questa anteprima delle emozioni che attendono la città!

Sabato 14 giugno prima cerimonia ufficiale per la 147esima edizione della Giostra del Saracino. Appuntamento alle 21.30 in piazza del Comune con la cerimonia di estrazione delle carriere e giuramento dei capitani per l’edizione della Giostra del Saracino di sabato 21 giugno. Il programma della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Giostra del Saracino, in programma la cerimonia di estrazione delle carriere

In questa notizia si parla di: giostra - saracino - programma - cerimonia

"A squola di sfilata". La comunicazione nella Giostra del Saracino - Lunedì 19 maggio, il Teatro Vasariano ospiterà "A squola di sfilata", un evento dedicato alla Giostra del Saracino, organizzato dal quartiere di Porta Crucifera in collaborazione con il Comune di Arezzo.

Approfondimenti da altre fonti

Giostra del Saracino, cerimonia di estrazione delle carriere e giuramento dei capitani; Approvato il calendario giostresco 2025; Domenica 25 agosto prima cerimonia ufficiale per la 146esima edizione della Giostra del Saracino.

Giostra del Saracino, cerimonia di estrazione delle carriere e giuramento dei capitani - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Oggi è caccia al biglietto per la notturna della Giostra di sabato 21 giugno - Mercoledì 11 giugno, alle ore 15, sarà attivato il form di registrazione e prenotazione dei biglietti per la 147esima edizione della Giostra del Saracino in programma sabato 21 giugno alle 21.