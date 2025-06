giostra del saracino cerimonia di estrazione delle carriere e giuramento dei capitani

Arezzo si prepara a vivere un momento di grande emozione: sabato 14 giugno, la città si anima con la cerimonia di estrazione delle carriere e il giuramento dei capitani, preludio all’attesa 147esima edizione della Giostra del Saracino. Un appuntamento che unisce tradizione, passione e storia, coinvolgendo tutta la comunità. Non perdere l’occasione di assistere a questa tradizionale celebrazione: un evento imperdibile che segna l’inizio di una delle più affascinanti manifestazioni medievali italiane.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Sabato 14 giugno prima cerimonia ufficiale per la 147esima edizione della Giostra del Saracino. Appuntamento alle 21.30 in Piazza del Comune con la cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani per l’edizione della Giostra del Saracino di sabato 21 giugno. Di seguito il programma della cerimonia: Ore 20,45 Ritrovo dei figuranti in Piazza della Badia Ore 21,00 Corteo degli armati per raggiungere il Palazzo dei Priori percorrendo Via Cavour, Piazza S. Francesco, Via Cesalpino e Piazza del Comune Ore 21,30 Consegna dello “scettro” da parte del Sindaco al Maestro di Campo; - i paggetti dei quartieri estraggono l’ordine delle carriere; - giuramento dei Capitani dei quartieri; - la Lancia d’Oro viene portata in Cattedrale dove rimarrà fino al giorno della Giostra Ore 22,15 Dalla cattedrale i quartieri fanno ritorno alle rispettive sedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it