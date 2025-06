Giornate Europee dell' Archeologia

Preparati a immergerti nel ricco patrimonio storico di Roma durante le Giornate Europee dell’Archeologia! Dal suggestivo Santuario Siriaco al misterioso Foro Boario, fino alla suggestiva Basilica sotterranea di Porta Maggiore, questi straordinari siti apriranno le loro porte per svelare i segreti del passato. Un’occasione unica per scoprire, imparare e lasciarsi affascinare dalle meraviglie archeologiche della capitale italiana. Non perdere questa opportunità di vivere il passato nel presente!

Il Santuario Siriaco, l’area del Foro Boario, la Basilica sotterranea di Porta Maggiore: sono solo alcuni dei siti archeologici della Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, che apriranno le loro porte in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia. Il 13, 14 e 15 giugno. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Giornate Europee dell'Archeologia

In questa notizia si parla di: giornate - europee - archeologia - occasione

Giornate europee dell’archeologia, weekend al giardino della Kolymbethra con laboratori e visite guidate - Scopri il fascino del passato durante le Giornate Europee dell'Archeologia al Giardino della Kolymbethra! Dal 13 al 15 giugno, il FAI ti invita a un weekend unico, con laboratori interattivi e visite guidate.

GIORNATE EUROPEE DELL'ARCHEOLOGIA 2025 Conferenza IL SITO NURAGICO DI SANTA VITTORIA. STORIA DI UNA RISCOPERTA Senis (OR), Palazzo Baronale domenica, 15 giugno 2025, ore 19 Domenica prossima, 15 giugno, in occasione delle Gi Partecipa alla discussione

Giornate Europee dell’Archeologia, visite guidate gratuite su prenotazione – https://is.gd/ZfYOjT – Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornate europee dell'archeologia: i dischi corazza tornano a Paglieta; Giornate Europee dell'Archeologia a Jesi; Il 13 e 14 giugno visite guidate nei musei civici di Verona in occasione delle “Giornate Europee dell’Archeologia”.

Giornate Europee dell’Archeologia 2025: Caserta e il suo patrimonio archeologico in mostra - Scopri tutti i dettagli riguardo Giornate Europee dell’Archeologia 2025: Caserta e il suo patrimonio archeologico in mostra .

Giornate europee dell'archeologia: i "dischi corazza" tornano a Paglieta - In occasione delle Giornate europee dell’Archeologia, il Comune di Paglieta presenta l’evento “I dischi corazza da Paglieta”, in programma venerdì 14 giugno alle ore 17.