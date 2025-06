Giornate dell’Archeologia aperture straordinarie laboratori e visite guidate tematiche in castelli musei e parchi archeologici

Preparati a immergerti nel fascino del passato con le Giornate dell'Archeologia! Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025, castelli, musei e parchi archeologici apriranno le loro porte in un viaggio tra scoperte, laboratori e visite guidate tematiche. Un'occasione unica per scoprire i tesori nascosti della nostra storia e vivere l’emozione di un’esperienza educativa e coinvolgente. Non perdere questa straordinaria occasione di avvicinarti al passato!

Nuovo appuntamento con le GEA. Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025 tornano le Giornate dell’Archeologia, una tre giorni in cui il filo conduttore del passato legherà Castelli, Musei e Parchi archeologici. L’evento, coordinato a livello europeo dall'INRAP - Institut national de. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Giornate dell’Archeologia, aperture straordinarie, laboratori e visite guidate tematiche in castelli, musei e parchi archeologici

In questa notizia si parla di: giornate - archeologia - castelli - musei

Giornate europee dell’archeologia, weekend al giardino della Kolymbethra con laboratori e visite guidate - Scopri il fascino del passato durante le Giornate Europee dell'Archeologia al Giardino della Kolymbethra! Dal 13 al 15 giugno, il FAI ti invita a un weekend unico, con laboratori interattivi e visite guidate.

Se ne parla anche su altri siti

Giornate Europee dell'Archeologia: siti in mostra in Puglia; Occasioni di visita da non perdere per Giornate italiane dei castelli; Velletri, marzo ai Musei Civici: il programma. Spiccano gli appuntamenti con l’Archeologia.

Giornate dell’Archeologia, aperture straordinarie, laboratori e visite guidate tematiche in castelli, musei e parchi archeologici - Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025 tornano le Giornate dell’Archeologia, una tre giorni in cui il filo conduttore del passato legherà Castelli, Musei e Parchi archeologici ...