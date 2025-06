Giornata nazionale per la lotta contro leucemie linfomi e mieloma

Sabato 21 giugno 2025, si celebra la 20ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un momento di solidarietà e consapevolezza fondamentale per combattere queste malattie. Posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita dal Consiglio dei Ministri, questa giornata rappresenta un’occasione per sensibilizzare, diffondere conoscenze e sostenere chi affronta queste sfide. Unisciti a noi in questa importante battaglia!

Sabato 21 giugno 2025 si celebra la 20ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri. Un appuntamento importante promosso da AIL – Associazione.

? A #Venezia arriva “Sognando Itaca”, l’iniziativa di vela terapia promossa dall’@AIL_ets. In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma del #21giugno, questa mattina sull’Isola di San Giorgio Maggiore, nella sede d Partecipa alla discussione

