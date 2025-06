Giornata Nazionale dello Sport eventi ed iniziative in 25 Comuni del salernitano

Prepariamoci a vivere un weekend all'insegna del movimento e della passione: la Giornata Nazionale dello Sport torna, coinvolgendo 25 comuni del salernitano in un ricco calendario di eventi ed iniziative. Salerno, insieme ad altre città della provincia, si unisce per celebrare il Giubileo dello Sport, promuovendo valori di salute, inclusione e spirito di squadra. Un’occasione imperdibile per riscoprire il piacere di muoversi e condividere la propria passione sportiva.

Anche Salerno, insieme ad altri 24 comuni della provincia, sarà protagonista della XXI edizione della Giornata Nazionale dello Sport, l'iniziativa promossa dal CONI che quest'anno si svolge nel weekend del 14 e 15 giugno in occasione del Giubileo dello Sport. La manifestazione, istituita nel 2003.

