Giornata nazionale AIL contro leucemie linfomi e mieloma presso il Museo del Calcio di Firenze

scenario del Museo del Calcio di Firenze, un'occasione unica per sensibilizzare e rafforzare il sostegno a chi combatte queste malattie. Un evento che unisce sport, solidarietà e speranza, invitando tutti a partecipare attivamente e fare la differenza. Scopri come puoi contribuire anche tu a questa importante battaglia, perché insieme possiamo vincere.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Centro Tecnico Luigi Ridolfi di Coverciano ed il Museo del Calcio, la sezione AIL di Firenze, che supporta il percorso di cura dei pazienti e dei loro familiari, presenterà la Giornata Nazionale contro Leucemie, Linfomi e Mieloma nel meraviglioso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Giornata nazionale AIL contro leucemie, linfomi e mieloma presso il Museo del Calcio di Firenze

In questa notizia si parla di: giornata - nazionale - leucemie - linfomi

Giornata Nazionale ADSI: torna l'appuntamento gratuito con le dimore storiche liguri - Torna il 25 maggio la Giornata Nazionale ADSI, un'opportunità imperdibile per esplorare gratuitamente oltre 500 dimore storiche liguri.

? Venezia, 6 giu. (askanews) - È stata presentata a Venezia una nuova edizione del progetto di vela terapia "Sognando Itaca", promosso da AIL - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma in occasione della Giornata Nazionale per la lotta con Partecipa alla discussione

? A #Venezia arriva “Sognando Itaca”, l’iniziativa di vela terapia promossa dall’@AIL_ets. In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma del #21giugno, questa mattina sull’Isola di San Giorgio Maggiore, nella sede d Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Giornata nazionale AIL contro leucemie, linfomi e mieloma presso il Museo del Calcio di Firenze; Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma 21 giugno; Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, numero verde Ail.

Leucemie: in barca per imparare il coraggio - Riparte «Sognando Itaca» l'iniziativa dell'Ail: un percorso a tappe lungo i porti d'Italia con iniziative per i pazienti ...

Oggi la giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma - Il 21 giugno 2024 si celebra la 19° edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita ...