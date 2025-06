Giornata mondiale del donatore anche a Rimini il pane fa buon sangue

promuovere la solidarietà e incoraggiare più persone a diventare eroi silenziosi. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, questa iniziativa ci ricorda che donare sangue è come condividere il pane: un gesto semplice ma fondamentale per salvare vite e nutrire speranza. Unisciti a noi e fai la differenza!

Il dono del sangue è come il pane: una preziosa fonte di vita. E proprio sui sacchetti del pane viaggia la campagna di sensibilizzazione lanciata, per il secondo anno consecutivo, dalle Avis di Cesena, Forlì, Rimini, a cui quest'anno si è aggiunta anche l'Avis di Ravenna.

"Dal 13 al 14 giugno, le Avis di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini celebrano la vita con una campagna speciale: 150mila sacchetti del pane verranno distribuiti a tanti esercizi commerciali del nostro territorio per promuovere la donazione del sangue e del plasm Partecipa alla discussione

