Giorgia torna a incantare tutti con il nuovo singolo L’UNICA

Giorgia, la regina indiscussa della musica italiana, torna a incantare con il suo nuovo singolo “L’UNICA”. Dopo il successo di “La Cura Per Me,” la voce straordinaria della cantante si prepara a conquistare ancora una volta i cuori dei fan. Un brano intenso, scritto da Alessandro e prodotto da Cripo e Katoo, che promette di diventare un nuovo inno. La magia continua: scopriamo insieme il motivo di tanta attesa.

GIORGIA, una delle voci italiane più belle e amate di sempre, torna a incantare tutti con il nuovo singolo “ L’UNICA ”. Dopo il successo straordinario del brano “ LA CURA PER ME ”, GIORGIA, una delle voci italiane più belle e amate di sempre, torna a incantare tutti con il nuovo singolo “ L’UNICA ” (Epic Sony Music Italy), disponibile da venerdì 20 giugno in radio e in digitale. Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, “ L’UNICA” è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé. 🔗 Leggi su 361magazine.com