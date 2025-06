Giorgia Meloni avevamo ragione noi | lo scandalo dei permessi di soggiorno

Giorgia Meloni aveva ragione, e questa volta i fatti confermano la sua posizione: lo scandalo dei permessi di soggiorno era più di una semplice polemica. La denuncia presentata un anno fa, il 11 giugno 2024, alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, mirava a spezzare le catene di una truffa che alimenta organizzazioni criminali e traffici illeciti. È il momento di fare chiarezza e agire con decisione.

No, la propaganda non c'entra niente. Si trattava di una doverosa denuncia per arginare azioni criminali connesse al traffico dei permessi di soggiorno. Ergo, per frenare una truffa sull'immigrazione che fa ricche le organizzazioni malavitose. Il presidente del Consiglio, esattamente un anno fa - l'11 giugno 2024 -, si era recata in Questura per presentare un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. E, come di consueto, si era attirato le critiche della sinistra. M, a posteriori, ha avuto ragione lei. "Un anno fa, mentre molti gridavano allo scandalo e ci accusavano di fare propaganda, ho presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per denunciare gravi irregolarità nel sistema del 'click day' per i permessi di soggiorno - ha spiegato Giorgia Meloni in un post su Instagram -.