Giorgia lancia il suo singolo ‘L’unica’ con un outfit da sogno per l’estate 2025

Giorgia torna a incantare con il suo nuovo singolo ‘L’unica’, un brano che promette di conquistare le playlist estive del 2025. Ma non solo: la cantante conquista anche con un outfit da sogno, perfetto per brillare sotto il sole. Preparati a scoprire tutti i dettagli di questa grande avventura musicale e di stile targata Giorgia, che sicuramente lascerà il segno. Continua a leggere su Donne Magazine!

Giorgia è pronta a conquistare il pubblico con 'L'unica', il suo nuovo singolo, presentato in grande stile. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Giorgia lancia il suo singolo ‘L’unica’ con un outfit da sogno per l’estate 2025

In questa notizia si parla di: giorgia - singolo - unica - lancia

Jovanotti: “Sono io Liberato e sono anche Elena Ferrante”, la telefonata in diretta con Fiorello (che spoilera il nuovo singolo di Giorgia) - L’ultima puntata di “Radio2 Radio Show – La Pennicanza” ha lasciato i fan con il fiato sospeso, tra spoiler in diretta, telefonate sorprendenti e l’atmosfera unica di un programma che ha saputo unire satira, comicità e momenti emozionanti.

Proviamo a immaginare Giorgia Meloni che pubblica un video in cui con una fionda lancia una pallina che colpisce in pieno Piero Pelù dopo che lui ha postato una critica che coinvolge le scelte del Governo. Ridicolo, vero? Impossibile? Fortunatamente sì, ma Vai su Facebook

Giorgia in mini dress rosso per il lancio del nuovo singolo, L’unica; Giorgia in attesa del tour lancia il nuovo singolo, L'unica scritto da Federica Abbate e Alessandro La Cava; GIORGIA MONDANI lancia GIORGIA MONDANI AGENCY.

Giorgia lancia il nuovo singolo “L’unica” e celebra 30 anni di “Come Saprei” con un tour imperdibile - Giorgia lancia il nuovo singolo "L'unica" il 20 giugno, mentre celebra i 30 anni di "Come Saprei" con concerti sold out alle Terme di Caracalla a Roma e torna come conduttrice in X Factor.