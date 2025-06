Giorgia in mini dress rosso per il lancio del nuovo singolo L’unica

Giorgia brilla con eleganza in un mini dress rosso per il lancio del suo attesissimo singolo, “L’unica”. Inarrestabile e radiosa, l’artista prepara i fan a un nuovo capitolo musicale, celebrando anche i 30 anni di “Come Saprei” con un tour speciale. È un momento d’oro per Giorgia, che continua a conquistare il cuore del pubblico e a trionfare nel panorama musicale italiano. Una stagione da non perdere, perché il meglio deve ancora arrivare.

Giorgia è inarrestabile ed è pronta per il lancio del suo nuovo singolo, ovvero L'unica (esattamente come lei). Per l'occasione, l'artista ha sfoggiato un mini dress rosso da favola. Impeccabile anche nello stile, per Giorgia è un momento d'oro, un periodo in cui continua a raccogliere i frutti del suo lavoro. Da venerdì 20 giugno, dunque, è disponibile il nuovo singolo, ma prima è previsto il debutto dei concerti per i 30 anni di Come Saprei, grande classico della musica italiana. Giorgia in mini dress, il look per il lancio del singolo L'unica. Cosa c'è di meglio di un lancio in grande stile, completo di mini dress rosso, esempio perfetto di essenzialità? Giorgia ancora una volta ci conquista con una scelta di moda ad hoc per lei: la linea del tubino è asciutta e aderente, scolpisce la silhouette con naturalezza, mentre il tessuto, dalle linee pulite, accompagna i movimenti con discrezione.

Jovanotti: "Sono io Liberato e sono anche Elena Ferrante", la telefonata in diretta con Fiorello (che spoilera il nuovo singolo di Giorgia) - L'ultima puntata di "Radio2 Radio Show – La Pennicanza" ha lasciato i fan con il fiato sospeso, tra spoiler in diretta, telefonate sorprendenti e l'atmosfera unica di un programma che ha saputo unire satira, comicità e momenti emozionanti.

