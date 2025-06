Giorgia annuncia il nuovo singolo L’unica al via il tour estivo

Giorgia torna a sorprendere con il suo nuovo singolo "L’unica", un brano estivo e coinvolgente che celebra l’amore tra le onde e il sole. Questa gemma musicale, già disponibile su radio e digitale, si prepara a diventare la colonna sonora dell’estate. Con un sound up tempo e un’energia contagiosa, la voce inconfondibile della cantante si unisce alla magia delle note per accompagnare il suo atteso tour estivo. Un’esperienza da non perdere, pronta a conquistare tutti i cuori.

Giorgia annuncia il nuovo singolo L’unica, un brano up tempo che racconta un amore estivo e che accompagna il tour. Giorgia, una delle voci italiane più belle e amate di sempre, torna a incantare tutti con il nuovo singolo L’unica (Epic Sony Music Italy), disponibile da venerdì 20 giugno in radio e in digitale. Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé. Una canzone up tempo che vira elegantemente su sonorità in equilibrio tra l’organico e l’elettronico, guardando al panorama internazionale contemporaneo nel suono e raccontando una storia di cuori spezzati con ironia ed energia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Giorgia annuncia il nuovo singolo L’unica, al via il tour estivo

In questa notizia si parla di: giorgia - singolo - unica - annuncia

