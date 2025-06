Giorgetti Pil 2025 a +0,6% realizzabile e magari superabile

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti guarda con ottimismo al 2025, confidando che la crescita dell’1,2% sia non solo realizzabile ma anche superabile. Durante la presentazione del Rapporto sulla politica di bilancio dell’UPB, ha evidenziato come la riduzione dell’incertezza possa aprire nuovi orizzonti per l’economia italiana. Con questa fiducia, il governo si prepara a trasformare le sfide in opportunità, puntando a un futuro più stabile e prospero.

"Sono fiducioso che con l'attenuarsi delle condizioni di incertezza le prospettive per l'economia italiana possano migliorare". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla presentazione del Rapporto sulla politica di bilancio dell'Upb. "La stima di crescita per l'intero 2025 fissata nel Dfp allo 0,6% - ha aggiunto - è pienamente realizzabile e auspicabilmente superabile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgetti, Pil 2025 a +0,6% realizzabile e magari superabile

