GioiosaEtAmorosa torna a Treviso | una settimana di eventi dedicati al teatro

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della cultura e dello spettacolo: Treviso torna a brillare con "Gioiosa et Amorosa - GEA.25", il festival di teatro contemporaneo che dal 28 giugno al 6 luglio anima la città con performance innovative, incontri e momenti di pura emozione. Un’occasione imperdibile per gli appassionati e non solo, che desiderano scoprire il meglio del teatro attuale. La magia sta per iniziare!

Dal 28 giugno al 6 luglio Treviso torna a ospitare il festival di teatro contemporaneo "Gioiosa et Amorosa - GEA.25", giunto quest'anno alla sua quinta edizione promossa dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con il Comune e il Teatro Stabile del Veneto, con il patrocinio di Regione Veneto.

