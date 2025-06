Gioco d’azzardo Adriano Bordignon presidente Forum delle Associazioni Familiari | Riconoscere ruolo della famiglia come primo presidio di cura e prevenzione

Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, mette in luce una realtà drammatica: la famiglia è il primo presidio di cura e prevenzione contro il gioco d’azzardo. È inaccettabile che siano le famiglie a dover affrontare da sole le ferite di questa piaga, mentre Stato e profit guadagnano. È ora di riconoscere il ruolo centrale delle famiglie e di agire insieme per tutelare i nostri cittadini, perché solo con un impegno condiviso si possono invertire queste tendenze devastanti.

"Non è accettabile che le ferite dell’azzardo debbano essere curate prima di tutto dalle famiglie e poi dal terzo settore e dagli enti locali, attraverso i propri servizi sociali. Mentre lo Stato e società profit incassano, famiglie, Comuni e Regioni devono prendersi in carico i terribili danni soci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gioco d’azzardo. Adriano Bordignon, presidente Forum delle Associazioni Familiari: "Riconoscere ruolo della famiglia come primo presidio di cura e prevenzione”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

