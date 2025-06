’Giochi senza quartiere’ in versione extralarge

I ‘Giochi senza quartiere’ tornano in versione extralarge, promettendo ancora più emozioni e coinvolgimento per tutta la comunità. I comitati attendono con entusiasmo un calendario più ricco di giornate, mentre l’amministrazione comunale punta a superare le precedenti edizioni aumentando i giorni di spettacolo. In concomitanza con la Festa della Marina, l’evento si svolgerà ancora una volta all’ex Galoppatoio, questa volta con due giornate di pura adrenalina e divertimento.

Più giorni per i ' Giochi senza quartiere ': è quello che i comitati si attendono dall'amministrazione comunale, che intende aumentare il numero di giorni in cui mettere in scena la seconda edizione dell'evento. Manifestazione che ancora una volta avrà luogo in concomitanza della Festa della Marina, in una serie di serate di luglio, ancora una volta all'ex Galoppatoio. La novità principale è che questa volta dovrebbero andare in scena due giorni di giochi e due di musica, balli e contest gastronomico. È quanto emerge dall'incontro di ieri con i comitati di quartiere, nel corso del quale si è pensato di estendere il periodo dei festeggiamenti, data l'alta partecipazione e l'evidente gradimento dello scorso anno, quando l'evento venne organizzato in via sperimentale.