ginnastica biancoverde brilla alla coppa campioni di treviglio

Alla Coppa Campioni di Treviglio, la Ginnastica Biancoverde ha dimostrato ancora una volta il talento e l'impegno delle sue atlete. Sei ginnaste di punta, tra All Arounder e specialiste, hanno conquistato il cuore del pubblico e la scena internazionale, confermando la loro posizione tra le migliori. Le prime si sono qualificate tra le top 20 e sono pronte a sfidare nuove sfide. Un risultato che rafforza la tradizione di eccellenza della squadra biancoverde, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

A Treviglio, in provincia di Bergamo, nello scorso fine settimana, si è disputata la Coppa Campioni. La Ginnastica Biancoverde ha portato sei atlete: le tre All Arounder, che hanno cioè gareggiato su tutti e quattro gli attrezzi, cioè Carolina James, Alessia Guicciardi e Carolina Carlucci e le tre specialiste Tiziana Purpora, Giorgia Centenaro e Chiara Pontil Scala. Le prime confermano di stare tra le migliori 20 qualificandosi anche per due finali tra le migliori 8 alla trave e volteggio che poi non giocano per scelte tecniche. Guicciardi cade per ben due volte che le fanno perdere le posizioni di classifica utili per la qualificazione agli Assoluti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net