giardino corallo in concerto natale galletta

Preparati a vivere un Natale indimenticabile: il 13 agosto alle 21:15, il Giardino Corallo si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto di Natale Galletta. Nato a Messina nel 1967, Galletta ha coltivato fin da piccolissimo una passione travolgente per la musica napoletana classica, regalando al pubblico momenti di pura magia. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nell’atmosfera natalizia, anche in piena estate!

Nasce a Messina nel 1967, e già a 6 anni ha una forte passione per la musica specie se napoletana in particolare quella classica. Presto inizia a cantare alle feste di piazza e ai matrimoni.

