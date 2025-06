Giannasi festa anni ‘80 a Milano | quando dove e il programma

Pronti a rivivere gli anni ‘80 con gusto e allegria? Sabato 14 giugno, Piazza Bruno Buozzi a Milano si trasformerà nella cornice di ‘Gianni ‘80’, la festa più spumeggiante dedicata alla cultura e al cibo milanese degli anni Ottanta. Un evento imperdibile per chi desidera immergersi in un’atmosfera retrò ricca di sapori autentici e divertimento. Non perdete questa occasione di tornare indietro nel tempo e vivere un giorno di pura magia!

Milano, 11 giugno 2025 – Pronti a fare festa? Sabato 14 giugno in piazza Bruno Buozzi torna 'Gianni '80', la sagra più ruspante di Milano dedicata al cibo e alla cultura milanese degli anni '80. Ecco tutte le informazioni e il programma dettagliato della giornata. Milano degli anni Ottanta. Per il quarto anno consecutivo Giannasi, l'iconico chiosco di pollo allo spiedo fondato nel 1967, invita tutti i milanesi a partire per un viaggio indimenticabile nel cuore della Milano più iconica di sempre: la Milano degli anni Ottanta. Sabato 14 giugno, piazza Bruno Buozzi si trasformerà nel palcoscenico della quarta edizione della sagra organizzata da Giannasi, che con il supporto creativo di Alma Agency, quest'anno celebra il decennio più spensierato, visionario ed emblematico della storia milanese.

