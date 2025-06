Gianmarco e Cristina un mese dopo la scelta | che fine hanno fatto FOTO

Un mese dopo la scelta a Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara celebrano il primo traguardo insieme. La loro storia, iniziata lo scorso 11 maggio, ha già fatto parlare molto, ma cosa è successo nel frattempo? Tra emozioni, sorrisi e una crescente complicità, scopriamo come procedono i loro giorni e quali sono le novità più recenti sulla coppia. Ecco cosa si cela dietro le foto e i momenti condivisi sui social.

Oggi, mercoledì 11 giugno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara festeggiano il loro primo mese di relazione. Era lo scorso 11 maggio, infatti, quando il tronista di Uomini e Donne ha deciso di uscire dalla trasmissione in compagnia della Ferrara, la quale è diventata la sua fidanzata. Ma come stanno andando le cose tra di loro? Ecco cosa è emerso. Come va tra Gianmarco e Cristina dopo un mese dalla scelta a Uomini e Donne: la dedica di lui. La relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continua a distanza di un mese dalla scelta compiuta a Uomini e Donne. Malgrado in molti credevano che i due non sarebbero durati nulla una volta terminato il programma, in quanto non credevano alla veridicità dei loro sentimenti, i due stanno dimostrando di essere realmente affiatati e intenzionati a proseguire la loro storia. 🔗 Leggi su Tutto.tv