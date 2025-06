Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Pomeriggio Cinque il retroscena sul giornalista al posto di Myrta Merlino

Gianluigi Nuzzi potrebbe presto conquistare il pomeriggio di Canale 5, sostituendo Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. La notizia, confermata da Fanpage.it, sta facendo il giro delle cronache televisive come uno dei cambiamenti più attesi della stagione. Con la sua esperienza e autorevolezza, Nuzzi si prepara a portare un nuovo volto al programma, anche se la decisione definitiva resta nelle mani di Pier Silvio Berlusconi. Resta da vedere quale sarà il prossimo capitolo di questa avventura televisiva.

Gianluigi Nuzzi, come appreso anche da Fanpage.it, sarebbe il nome più caldo che in queste ore circola come possibile successore di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Il giornalista, già volto di Quarto Grado, passerebbe ad occuparsi di cronaca in uno spazio quotidiano piuttosto che settimanale, ma la decisione finale spetta a Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gianluigi Nuzzi, Curiosità : Ecco Perchè Ha Una Cicatrice Sul Volto! - Gianluigi Nuzzi, volto amato di Quarto Grado, non è solo un esperto di cronaca, ma anche un uomo con una storia personale affascinante.

Rumors Mediaset Gianluigi Nuzzi in pole per la guida di Pomeriggio 5? Si parla di una conduzione in solitaria… o in coppia, stile Mattino 5. Per ora, solo voci. Ma qualcosa si muove… #Pomeriggio5 #GianluigiNuzzi #BarbaraDUrso #MyrtaMerlino #Canale5 Partecipa alla discussione

Rumors Mediaset Gianluigi Nuzzi in pole per la guida di Pomeriggio 5? Si parla di una conduzione in solitaria… o in coppia, stile Mattino 5. Dopo Barbara d’Urso e Myrta Merlino, il pomeriggio di Canale 5 potrebbe cambiare ancora volto. Per ora, solo voc Partecipa alla discussione

