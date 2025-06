Giani difende la legge toscana sul suicidio assistito | Un passo necessario

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, difende con fermezza la legge sul suicidio assistito, definendola un passo imprescindibile per colmare un vuoto normativo e rispettare i principi sanciti dalla Corte Costituzionale. La sua posizione evidenzia l’importanza di un approccio regionale in attesa di una regolamentazione nazionale, sottolineando come quello toscano rappresenti un tentativo responsabile di tutela dei diritti. È fondamentale approfondire questa questione, poiché...

"E' la dimostrazione di quanto sia vano il tentativo di dichiararla incostituzionale, di quanto la Regione abbia momentaneamente colmato un vuoto, che non abbiamo la presunzione di riempire per sempre: è opportuno che una norma nazionale possa dar corso a un adattamento in termini di legge di quanto la Corte Costituzionale ha affermato sul piano dei principi". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano una sua dichiarazione in merito al primo caso di suicidio medicalmente assistito dopo la legge toscana su modalità e temi di accesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giani difende la legge toscana sul suicidio assistito: "Un passo necessario"

