Giangiacomo Giorgi muore al mare davanti alle figlie a 51 anni

Una giornata di relax si è trasformata in una tragica tragedia a Riccione: Giangiacomo Giorgi, 51 anni, ha perso la vita al mare, colto da un improvviso malore davanti alle sue bambine. Un dramma che scuote tutta la comunità e ricorda quanto il mare possa essere imprevedibile. La tragedia si è consumata in un batter d'occhio, lasciando sgomenta tutta la spiaggia e i presenti.

Riccione, 11 giugno 2025 – Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia, lunedì pomeriggio, nello specchio d’acqua antistante il bagno 88 di Riccione. Un turista bolognese, Giangiacomo Giorgi, 51 anni, ha perso la vita mentre si trovava in mare, a una ventina di metri dalla riva, insieme alle due bambine, molto probabilmente a causa di un malore che lo ha colto di sorpresa e purtroppo non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata sotto gli occhi attoniti delle figlie. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in circa mezzo metro d’acqua, a pochi passi dalla riva. Stava giocando con le figlie quando, all’improvviso, si è accasciato, perdendo conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giangiacomo Giorgi muore al mare davanti alle figlie a 51 anni

