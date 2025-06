Giangiacomo Giorgi morto in spiaggia a Riccione dopo un malore davanti alle due figlie piccole

Tragedia a Riccione: Giangiacomo Giorgi, 51 anni, perde la vita improvvisamente in spiaggia durante una giornata di relax con le sue figlie. Un malore improvviso ha colpito l’uomo mentre si trovava in acqua, lasciando tutti sgomenti e sotto shock. Questa triste vicenda ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante la prevenzione. La comunità si stringe attorno alla famiglia in un momento di immenso dolore.

Giangiacomo Giorgi è deceduto a 51 anni durante una giornata al mare a Riccione, mentre si trovava in acqua con le figlie: morto dopo un malore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giangiacomo Giorgi morto in spiaggia a Riccione dopo un malore davanti alle due figlie piccole

In questa notizia si parla di: giangiacomo - giorgi - morto - riccione

Giangiacomo Giorgi muore al mare davanti alle figlie a 51 anni - Una giornata di relax si è trasformata in una tragica tragedia a Riccione: Giangiacomo Giorgi, 51 anni, ha perso la vita al mare, colto da un improvviso malore davanti alle sue bambine.

Approfondimenti da altre fonti

Riccione, turista 51enne muore in mare mentre gioca con le figlie; Giangiacomo Giorgi morto in mare davanti alle figlie, il malore in acqua e l'arrivo dei soccorsi a Rimini: ave; Riccione, il padre ha un malore mentre fa il bagno al mare con le figlie che danno l'allarme: morto il 51enne Giangiacomo Giorgi.

Giangiacomo Giorgi morto in mare davanti alle figlie, il malore in acqua e l'arrivo dei soccorsi a Rimini: aveva 51 anni - Giocava in acqua con le figlie, poi il malore e la morte: una giornata di vacanza che si è trasformata in tragedia, lunedì pomeriggio, davanti al bagno 88 di Riccione.