Giangiacomo Giorgi | il papà morto al mare mentre giocava con le sue figlie

Una vacanza in famiglia si trasforma in tragedia: Giangiacomo Giorgi, 51enne di Bologna, ha perso la vita al mare mentre giocava con le sue figlie a Riccione. Le ragazze hanno assistito sconvolte al suo improvviso collasso e sprofondare in acqua, lasciando un’immagine indelebile di dolore e paura. Una tragica fatalità che ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della prevenzione.

Le due figlie avrebbero visto il padre perdere coscienza, accasciarsi e sprofondare in acqua. Così sarebbe morto Giangiacomo Giorgi, 51 anni e residente a Bologna, in vacanza a Riccione (Rimini) con la famiglia. L'uomo sarebbe morto a seguito di un infarto fulminante o di un malore improvviso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Giangiacomo Giorgi: il papĂ morto al mare mentre giocava con le sue figlie

