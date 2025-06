Gestione idrica una questione aperta e problematica anche in Sicilia

La gestione delle risorse idriche rappresenta una sfida cruciale, specialmente in Sicilia dove la scarsità d'acqua influisce su agricoltura e comunità. Confeuro esprime apprezzamento per la nuova road map della Commissione Europea sulla strategia di resilienza idrica, un piano ambizioso che punta a garantire un futuro più sostenibile. Questa iniziativa, se adottata con impegno, potrebbe cambiare radicalmente il volto della gestione idrica nel Mediterraneo e oltre.

“Confeuro giudica positivamente la nuova road map della Commissione Europea per la Strategia per la resilienza idrica, una serie di obiettivi raccomandati ai quali gli Stati sono chiamati ad allinearsi anche per beneficiare dei nuovi fondi stanziati dalla Bei - la Banca europea per gli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Gestione idrica, una questione aperta e problematica anche in Sicilia

In questa notizia si parla di: idrica - gestione - questione - aperta

Una gestione idrica regionale per abbattere le bollette, Romoli: "Opportunità storica per la Tuscia" - Una proposta di legge regionale depositata il 12 maggio dai consiglieri di Forza Italia potrebbe rivoluzionare la gestione idrica nella Tuscia.

Il 9 giugno si è tenuta un'assemblea cruciale che potrebbe segnare una svolta nella gestione del servizio idrico del territorio. I sindaci dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) si sono riuniti in una seduta che ha visto la partecipazione attiva anche dei comitati citt Partecipa alla discussione

Sicilia senz’acqua, agricoltura al collasso: la denuncia di Angelo Bonelli La gestione idrica è inaccettabile e il governo continua a nominare commissari senza risolvere nulla. Gli agricoltori sono in ginocchio e interi settori devastati: è urgente un piano concreto Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Confeuro: “Gestione idrica in Italia tra le peggiori”. Questione aperta anche in Sicilia; Gestione autonoma del servizio idrico, l'Autorità Idrica Toscana pronta a ricorrere in Consiglio di Stato; Emergenza acqua in Basilicata. No alle privatizzazioni!.

Confeuro: “Gestione idrica in Italia tra le peggiori”. Questione aperta anche in Sicilia - “Confeuro giudica positivamente la nuova road map della Commissione Europea per la Strategia per la resilienza idrica, una serie di obiettivi raccomandati ai quali gli Stati sono chiamati ad allinears ...

Crisi idrica: Marcozzi, gestori denunciano criticità Ersi - La mancanza di comunicazione chiara e di raccordo tra l'Ente gestore regionale del servizio idrico e le società di gestione sul territorio ...