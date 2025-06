Gestione delle crisi e dei conflitti Formazione per la polizia locale

Lunedì, nella palestra della scuola Nardi, è iniziata una stimolante serie di cinque giornate di formazione dedicata alla gestione delle crisi e dei conflitti per la polizia locale. Attraverso esercizi pratici, training sul controllo delle situazioni di emergenza e tecniche di prevenzione dei conflitti, gli operatori si preparano a garantire un territorio più sicuro. Grazie all’impegno del consigliere regionale Marco Marinangeli e al finanziamento di 6 mila euro, il percorso si consolida come un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza cittadina, consolidando la professionalità degli agenti e migliorando la risposta alle emerg

E' avvenuta lunedì, nella palestra della scuola Nardi, la prima di cinque giornate dedicate alla formazione degli operatori della polizia locale: esercizi fisici e di gestione delle situazioni di crisi, nonché la prevenzione dei conflitti. Grazie all'impegno del consigliere regionale Marco Marinangeli, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 6 mila euro per rafforzare la sicurezza del territorio attraverso la formazione del personale predisposto – sottolinea l'assessore alla Sicurezza Marco Tombolini -. Questi corsi risultano utili e strategici in vista della stagione estiva ormai alle porte.

