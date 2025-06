Gerry Scotti conduce la serata di San Giovanni a Torino | parata di stelle in piazza Vittorio

Il 24 giugno, Torino si illumina con una serata indimenticabile: Gerry Scotti conduce "Torino is fantastic!", un evento che trasforma Piazza Vittorio in un palcoscenico di musica, allegria e magia in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni. La città si prepara a vivere un momento di grande festa, coinvolgendo tutti in un’atmosfera di entusiasmo e convivialità . Un’occasione unica per celebrare il cuore pulsante di Torino...

Il 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni, la città si prepara ad accendere i riflettori su Piazza Vittorio Veneto con un evento di alto livello: "Torino is fantastic!". Una serata di musica e festa in occasione della tradizionale celebrazione per il santo patrono di Torino.

