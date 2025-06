Germania U21-Slovenia U21 | le probabili formazioni

Il calcio under 21 si prepara ad accendere l’entusiasmo con la sfida tra Germania e Slovenia, valida per la prima giornata del Gruppo C degli Europei. I tedeschi, imbattuti da due anni, puntano subito a mettere pressione, mentre la Slovenia cerca di sorprendere in questa vetrina internazionale. Le probabili formazioni promettono spettacolo e tensione: chi avrà la meglio? Scopriamo insieme le strategie e le stelle che scenderanno in campo il 12 giugno 2025 alle ore 21.

Gara valida per la prima giornata del gruppo C dei Campionati Europei Under 21, che comprende anche Repubblica Ceca e Inghilterra. I tedeschi vogliono partire subito forte contro una Nazionale destinata a fare solo la comparsa. Germania U21-Slovenia U21 si giocherà giovedì 12 giugno 2025 alle ore 21 GERMANIA U21-SLOVENIA U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi non perdono una partita da due anni, mentre nelle ultime tre amichevoli hanno vinto contro Spagna e Slovacchia, e pareggiato con la Francia. La Nazionale di dovrà sicuramente combattere con l’Inghilterra per il primo posto, e in caso di arrivo a pari punti, sarà la differenza reti a essere decisiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Germania U21-Slovenia U21: le probabili formazioni

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Portogallo-Slovenia, le probabili formazioni: torna Leao dal 1'; Diretta Psv Eindhoven-Juve ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Italia-Germania, probabili formazioni: Spalletti lancia il festival di Napoli.

Nations League 2024-2025: Germania-Portogallo, le probabili formazioni - Le probabili formazioni della sfida tra la Germania e Portogallo, valida per la semifinale di Nations League in programma mercoledì 4 giugno ...

Germania - Francia, anteprima finale per il terzo posto di Nations League: dove guardarla, orario, probabili formazioni e dichiarazioni dei Ct - Tutto quello che c'è da sapere sulla finale per il terzo posto di UEFA Nations League tra Germania ...