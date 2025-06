Germania Spd spaccata sull’Ucraina | più di cento personalità firmano una lettera contro il riarmo e per il dialogo con la Russia

Oltre cento figure di spicco della SPD tedesca si sono schierate pubblicamente contro il riarmo e a favore di un dialogo con la Russia, evidenziando una spaccatura interna sulla politica estera. Tra i firmatari, nomi di rilievo come Rolf Mützenich e Norbert Walter-Borjans sottolineano la volontà di un cambio di rotta. Si tratta di un documento che si inserisce in un contesto di crescente dibattito sulla direzione futura della Germania.

Oltre cento personalità vicine alla Spd chiedono un cambiamento nella politica estera e di sicurezza e un riavvicinamento alla Russia. Lo si legge in una lettera citata da Stern che ha tra i suoi firmatari anche l’ex capogruppo parlamentare Rolf Mützenich, l’esperto di politica estera socialdemocratico Ralf Stegner, l’ex leader del partito Norbert Walter-Borjans e l’ex ministro federale delle Finanze Hans Eichel. Si tratta di un documento che si discosta dalla linea del governo federale e dell’attuale dirigenza della Spd. Gli autori dell’iniziativa, che si identificano sotto l’appellativo di Circoli di pace Spd, premono per colloqui con la Russia e la sospensione del dislocamento di nuovi missili statunitensi a medio raggio in Germania che, a loro avviso, finirebbero per rendere il Paese bersaglio di un attacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it