Germania-Slovenia U21 | dove vederla e orario

Se sei appassionato di calcio emergente e non vuoi perderti il duello tra Germania e Slovenia U21, questa è l’occasione che fa per te. Al Tehelné pole di Bratislava, i talenti Under 21 si sfidano nella prima giornata degli Europei di categoria. Scopri orario e modalità di visione di questa emozionante partita, che promette spettacolo e sorprese. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere!

Al Tehelné pole andrà in scena la sfida tra Germania-Slovenia U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Al Tehelné pole di Bratislava, Germania-Slovenia U21 si affrontano nella prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Orario e dove vederla Germania-Slovenia U21 si gioca giovedì 12 giugno 2025 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Germania-Slovenia U21: dove vederla e orario

Germania U21-Slovenia U21: le probabili formazioni - Il calcio under 21 si prepara ad accendere l’entusiasmo con la sfida tra Germania e Slovenia, valida per la prima giornata del Gruppo C degli Europei.

