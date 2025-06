Georgina Rodriguez in total black brilla con l'orologio di diamanti da quasi 200mila euro

Georgina Rodriguez conquista il red carpet di Madrid con un look total black che esalta la sua eleganza, impreziosito da un orologio di diamanti dal valore di quasi 200mila euro. La modella e influencer si conferma icona di stile e raffinatezza, brillando tra le star più luminose dell’evento. La sua scelta di accessori di lusso sottolinea il suo gusto impeccabile e la capacità di catturare l’attenzione in ogni occasione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa serata indimenticabile.

Georgina Rodriguez è volata a Madrid per un evento esclusivo: il decimo anniversario di Netflix. Look total black sul red carpet, con gioielli lussuosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

