Georgina Rodríguez domina Madrid in nero il corsetto è puro fascino italiano

C'è chi festeggia dieci anni con una torta e chi lo fa trasformando Madrid in una passerella a cielo aperto. Netflix ha scelto la seconda opzione per celebrare il suo anniversario in Spagna, radunando nella capitale stelle, musica, e ovviamente moda. Ma se una sola ha davvero catalizzato i flash, è stata Georgina Rodríguez, più femme fatale che mai, con un look total black che è un tributo dichiarato alla sensualità italiana. La protagonista di Soy Georgina ha incantato sul red carpet allestito alla Puerta de Alcalá, indossando un abito corsetto firmato Dolce & Gabbana, che grida Sicilian bombshell da ogni cucitura.