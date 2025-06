Genova si prepara agli Europei di scherma in arrivo 477 atleti da 42 Paesi | la guida

Genova si sta vestendo a festa per gli Europei di scherma, un evento che promette emozioni indimenticabili e spettacolo internazionale. Con 477 atleti provenienti da 42 paesi, tra cui Italia, Spagna, Germania, Ungheria, Polonia e Ucraina, la città si prepara ad accogliere le stelle di questo sport dal 14 al 19 giugno 2025. Un’occasione unica per vivere l’energia e la passione delle competizioni europee, che lasceranno il segno nel cuore di tutti i visitatori.

