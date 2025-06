Genoma Puglia adesione altissima agli screening gratuiti sui neonati

Genoma-Puglia. Resta alta l'adesione da parte delle famiglie pugliesi al programma di screenig gratuiti sui neonati. Nel periodo tra il 17 aprile e l'11 giugno 2025, su 3115 neonati hanno aderito al programma 2688 genitori, pari a una percentuale dell'86%. Nessun rifiuto, invece, nel test per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Genoma Puglia, adesione altissima agli screening gratuiti sui neonati

