Genitori pronti alla piazza | Per 200 alunni 4 bagni

I genitori della scuola Manzi di via Confalonieri si preparano a scendere in piazza, determinati a difendere il benessere dei loro figli. Con 250 firme e il sostegno del preside Flavio Bosio, hanno richiesto un incontro con il sindaco Biancani per bloccare il trasloco che li spingerebbe in via Turati, in un ambiente con soli quattro bagni per 200 studenti. La loro battaglia rappresenta un grido di attenzione sul diritto all’educazione e al rispetto delle esigenze dei giovani.

I genitori contrari a lasciare la scuola Manzi di via Confalonieri sono sul piede di guerra. Dopo aver raccolto 250 firme e incassato il pieno sostegno del preside Flavio Bosio, dirigente scolatico dell’Istituto comprensivo Olivieri, per il 17 giugno hanno chiesto e ottenuto un incontro con il sindaco Andrea Biancani. Secondo i genitori le ragioni da esporre per annullare il trasloco dei loro 200 figli in via Turati, all’interno dell’Oratorio San Carlo, sono ottime. Se il sindaco dovesse essere irremovibile i genitori sono pronti alla mobilitazione, fino alla protesta di piazza. I toni belligeranti emergono dalle chat molto attive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Genitori pronti alla piazza: "Per 200 alunni 4 bagni"

In questa notizia si parla di: genitori - pronti - piazza - alunni

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno presto genitori? ''Pronti a mettere su famiglia'' - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono pronti a fare il grande passo: presto diventeranno genitori.

Ultimo giorno di scuola Oggi per gli alunni, i genitori e il personale della scuola primaria e secondaria si è chiuso un altro anno scolastico! È stato un anno intenso e ricco di progetti, di sfide superate, di nuove conoscenze acquisite, di periodi difficili ma so Partecipa alla discussione

Con una bella cerimonia che ha visto partecipi alunni, genitori e docenti, abbiamo salutato la terza media del primo ciclo marista al PIO XII. Volate alto, ragazze e ragazzi! Buon viaggio! ? Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Genitori pronti alla piazza: Per 200 alunni 4 bagni; 4 studenti su 10 dicono di non sentirsi pronti per il futuro: crisi dell’istruzione?; Pronti per la Scuola dell'Infanzia? Alla Bassani un incontro per genitori e futuri alunni.

Viareggio, tagli alle classi, genitori pronti alla piazza - dunque un gruppo di alunni dovrà rimanere in aula ed essere seguito un altro professore.

Scuola, settembre di proteste: prof, alunni e genitori scendono in piazza - Per il comitato che sabato 26 settembre porterà in Piazza del Popolo a Roma, dalle ore 15:30, genitori ...