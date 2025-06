Gaza rimpatriati gli attivisti della nave umanitaria di Freedom Flotilla | Greta Thunberg | Rapiti in acque internazionali

Gli attivisti della Freedom Flotilla, tra cui Greta Thunberg, sono stati rimpatriati dopo essere stati sequestrati in acque internazionali, mentre otto di loro hanno rifiutato l’espulsione e sono ora in detenzione. La situazione si infittisce, e intanto si levano voci contro le sanzioni britanniche, ritenute "estremamente inutili" nei confronti di due ministri israeliani. Un caso che continua a suscitarne dibattito e tensione internazionale.

Otto su dodici tra gli attivisti hanno rifiutato l'espulsione. Ora si trovano in stato di detenzione e il loro caso sarà esaminato dalle autorità israeliane. Usa: "Estremamente inutili le sanzioni Gb a 2 ministri israeliani". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, rimpatriati gli attivisti della nave umanitaria di Freedom Flotilla | Greta Thunberg: "Rapiti in acque internazionali"

