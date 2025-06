Gaza massacrata Meloni acconsente

In un contesto ormai segnato da una tragedia senza fine, le cosiddette "distribuzioni di aiuti" si trasformano in esecuzioni pubbliche, lasciando dietro di sé un bilancio di vittime innocenti. Oggi, a Gaza, 31 palestinesi disarmati sono stati uccisi nel tentativo di ricevere cibo, mentre oltre 200 sono rimasti feriti. Questa non è più guerra: è una mattanza pianificata, fredda e inarrestabile. I punti di...

Le chiamano “distribuzioni di aiuti”, ma sono esecuzioni pubbliche di affamati. Oggi, l’ennesima: 31 palestinesi uccisi mentre tentavano di ricevere cibo nel corridoio Netzarim, a Gaza. Erano disarmati. Sono stati colpiti da carri armati e droni israeliani, secondo la Protezione civile locale. Oltre 200 feriti. Non è più una guerra: è una mattanza scientifica, fredda, ripetuta. Una trappola dove chi cerca pane trova piombo. I punti di distribuzione degli aiuti sono diventati “zone di uccisione”. Lo dicono i medici, lo confermano i sopravvissuti. Cecchini e droni sparano su civili disarmati. Si colpiscono tende, scuole, ospedali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In questa notizia si parla di: gaza - massacrata - meloni - acconsente

TUTTI IN PIEDI PER GAZA Se Governo e maggioranza Meloni restano seduti, noi ci alzeremo in piedi. Il M5S come sempre c'è e sta lavorando in queste ore per mobilitazioni corali e di piazza contro il genocidio in corso a Gaza, contro la condotta criminale di Vai su Facebook

Il videoracconto della piazza per Gaza: “Siamo oltre 300mila. Israele si fermi, Meloni è complice” - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Roma per la manifestazione organizzata dal centrosinistra per chiedere la fine delle operazioni militari ...